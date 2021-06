Madonna e l’esibizione a sorpresa al Pride di New York: «Amore e coraggio» (Di sabato 26 giugno 2021) È salita sul bancone del bar all’improvviso, scortata da un cordone di bodyguard, e ha iniziato a cantare mandando in delirio i presenti. L’esibizione a sorpresa di Madonna alla Boom Boom Room dello Standard Hotel, a New York, ha aperto il weekend del Pride nella Grande Mela: il primo di una lunga serie di eventi arcobaleno che coloreranno la metropoli, con l’artista americana nel ruolo di madrina. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 giugno 2021) È salita sul bancone del bar all’improvviso, scortata da un cordone di bodyguard, e ha iniziato a cantare mandando in delirio i presenti. L’esibizione a sorpresa di Madonna alla Boom Boom Room dello Standard Hotel, a New York, ha aperto il weekend del Pride nella Grande Mela: il primo di una lunga serie di eventi arcobaleno che coloreranno la metropoli, con l’artista americana nel ruolo di madrina.

ktchld : madonna mi sto cagando sotto domani ho l’esibizione di danza al teatro mi cago nella braghe devo svegliarmi prestis… - fIordeluna : madonna ho visto l'esibizione dei måneskin in svezia e a vedere gli svedesi cantare in italiano mi sono venuti i br… - thinkiinboutlou : fra dieci minuti esce l’esibizione di ariana madonna santa - Leti_RD22 : @Non_fa_per_me Madonna santissima mi è passata tutta l'esibizione davanti con tanto di 'eh son passate 3 settimane', non c'è la farò mai?? - izukyuu : ho passato tutta l'esibizione col fiato sospeso per shotaro madonna ho perso trent'anni di vita spero possa continu… -

