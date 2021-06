Lino Banfi e l’artigianato Made In Sannio: il comico sceglie l’eco designer Franco Francesca (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLino Banfi sceglie l’eccellenza sannita, l’eco designer Franco Francesca che sta realizzando una serie di capi con materiali ecosostenibili per tutta la sua famiglia. Il celebre Banfi, infatti, non solo ha instaurato un forte legame con Benevento, ma ha fatto visita anche al palazzo-atelier Francesca presso l’ Arco del Sacramento- Triggio L’occasione è un importante ed imminente appuntamento della famiglia Banfi. Il prossimo 3 luglio, infatti, si celebreranno le nozze della nipote a Bolognano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutil’eccellenza sannita,che sta realizzando una serie di capi con materiali ecosostenibili per tutta la sua famiglia. Il celebre, infatti, non solo ha instaurato un forte legame con Benevento, ma ha fatto visita anche al palazzo-atelierpresso l’ Arco del Sacramento- Triggio L’occasione è un importante ed imminente appuntamento della famiglia. Il prossimo 3 luglio, infatti, si celebreranno le nozze della nipote a Bolognano ...

