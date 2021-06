Harry a Londra per la quarantena, a sopresa l’arrivo della regina Elisabetta (Di sabato 26 giugno 2021) Il principe Harry senza la sua amata Meghan Markle e i suoi figli Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, è arrivato a Frogmore Cottage, dove passerà la quarantena nel rispetto delle norme anti-Covid. Dopo un viaggio di dieci ore da Los Angeles a Londra, il principe Harry è finalmente tornato a casa, ma trascorrerà cinque giorni di quarantena stabiliti dalle norme anti-coronavirus vigenti nel Regno Unito. La regina Elisabetta ha scelto di fare una visita a sorpresa al nipote Harry, infatti è stata immortalata in uno scatto proprio ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 giugno 2021) Il principesenza la sua amata Meghan Markle e i suoi figli Archie Mountbatten-Windsor, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, è arrivato a Frogmore Cottage, dove passerà lanel rispetto delle norme anti-Covid. Dopo un viaggio di dieci ore da Los Angeles a, il principeè finalmente tornato a casa, ma trascorrerà cinque giorni distabiliti dalle norme anti-coronavirus vigenti nel Regno Unito. Laha scelto di fare una visita a sorpresa al nipote, infatti è stata immortalata in uno scatto proprio ...

