Giuliana Danzè mostra il volto e il corpo pieni di lividi in un video sui social: “Mi ha picchiata il mio ex compagno”. Poi l’invito a denunciare (Di sabato 26 giugno 2021) Il volto ancora tumefatto, nonostante siano passati diversi giorni dall’aggressione. E poi il corpo, pieno di lividi. La cantante beneventana, Giuliana Danzè, 26, ha mostrato i segni della violenza subita dall‘ex compagno in un video pubblicato sui social: “Denunciate sempre, chi non denuncia è complice” ha detto rivolta alle donne l’ex partecipante ai programmi tv All together now 2 e all’edizione francese di The Voice. “Spero che il mio coraggio sia di ispirazione”. Il video è stato pubblicato dopo dieci giorni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Ilancora tumefatto, nonostante siano passati diversi giorni dall’aggressione. E poi il, pieno di. La cantante beneventana,, 26, hato i segni della violenza subita dall‘exin unpubblicato sui: “Denunciate sempre, chi non denuncia è complice” ha detto rivolta alle donne l’ex partecipante ai programmi tv All together now 2 e all’edizione francese di The Voice. “Spero che il mio coraggio sia di ispirazione”. Ilè stato pubblicato dopo dieci giorni di ...

