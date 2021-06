Festival Baleno, mostre e burattini: il week-end in città (Di sabato 26 giugno 2021) Non mancano le iniziative nel fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “Baleno Festival”, mostre e le attività al Museo del Burattino. Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 26 e domenica 27 giugno. BERGAMO SABATO 26 GIUGNO – “D’incanto”, l’inaugurazione del teatro Donizetti dopo il restauro – Alla Galleria Thomas Brambilla mostra di Klaus Rinke – Museo del Burattino: le attività di giugno – Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi – Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Non mancano le iniziative nel fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di “”,e le attività al Museo del Burattino. Ecco la panoramica degli eventi organizzati insabato 26 e domenica 27 giugno. BERGAMO SABATO 26 GIUGNO – “D’incanto”, l’inaugurazione del teatro Donizetti dopo il restauro – Alla Galleria Thomas Brambilla mostra di Klaus Rinke – Museo del Burattino: le attività di giugno – Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi – Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival Baleno Che cosa fare stasera a Bergamo e provincia (venerdì 25 giugno 2021) FESTA " Baleno festival/Parco della Malpensata. Servizio bar e cucina dalle 16 alle 23.30. Laboratori creativi per bambini e ragazzi. Ore 19 musichetta da aperitivo, sax duo con Matteo Naldi e Matteo ...

Dopo un anno di stop torna il Baleno Festival Vita Festival "Segni d'Estate al Giglio" - chiusa l'edizione zero Si è conclusa venerdì 25 giugno l’edizione zero del Festival SEGNI d’ESTATE al Giglio, un esperimento ben riuscito quello di portare il teatro e l’arte fuori dalla consueta stagionalità, in un luogo d ...

“Segni d’estate”: il programma dell’ultima giornata del festival Ultima giornata per il festival "Segni d'estate", che da lunedì 21 giugno ha portato sull’Isola del Giglio artisti e compagnie italiane ...

