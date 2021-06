Fa auguri al compagno, sindaco vittima di omofobia (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCommenti omofobi al sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che fa gli auguri di compleanno al proprio compagno sul profilo privato facebook e viene preso di mira sui social. A rendere noto l’episodio è lo stesso Zinno, primo sindaco gay d’Italia a sposarsi con rito civile nel settembre 2016 che oggi agli attacchi di omofobia risponde: ”La libertà è vivere la quotidianità nella propria normalità”. In un lungo post su fb Zinno racconta quanto accaduto: ”Un ignorante della vita e dei diritti ha fatto girare su di una pagina, dove oramai si concede di tutto agli amici degli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCommenti omofobi aldi San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che fa glidi compleanno al propriosul profilo privato facebook e viene preso di mira sui social. A rendere noto l’episodio è lo stesso Zinno, primogay d’Italia a sposarsi con rito civile nel settembre 2016 che oggi agli attacchi dirisponde: ”La libertà è vivere la quotidianità nella propria normalità”. In un lungo post su fb Zinno racconta quanto accaduto: ”Un ignorante della vita e dei diritti ha fatto girare su di una pagina, dove oramai si concede di tutto agli amici degli ...

zazoomblog : Giorgio Zinno insulti omofobi al sindaco di San Giorgio a Cremano perché fa gli auguri al compagno - #Giorgio… - zazoomblog : Omofobia sindaco in provincia di Napoli attaccato sui social per aver fatto gli auguri al compagno: «Ignoranza preo… - anteprima24 : ** Fa auguri al compagno, sindaco vittima di omofobia ** - sidewayseye : RT @rep_napoli: Omofobia, il sindaco Zinno attaccato sui social per gli auguri al compagno: 'Ignoranti' [aggiornamento delle 10:27] https:/… - sidewayseye : RT @rep_napoli: Omofobia, il sindaco Zinno attaccato per gli auguri al compagno: 'Ignoranti dei diritti e della vita' [aggiornamento delle… -