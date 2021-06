F1 su TV8, GP Stiria 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi, sabato 26 giugno, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Stiria di F1. Sinora, nell’era turbo-ibrida, a Spielberg l’autore della pole position ha poi vinto la gara nel 50% dei casi. Come si può notare, da queste parti scattare davanti a tutti non è poi così fondamentale in ottica risultato finale, cionondimeno è sempre meglio evitare di dover rincorrere, soprattutto se si dispone di una vettura con meno cavalleria rispetto ad altre… Le sette pole position messe in palio nel 2021 sono state ottenute da quattro piloti diversi. Due di esse sono finite nelle mani di Lewis Hamilton (Imola, Barcellona), altrettante sono state ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Oggi, sabato 26 giugno, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio didi F1. Sinora, nell’era turbo-ibrida, a Spielberg l’autore della pole position ha poi vinto la gara nel 50% dei casi. Come si può notare, da queste parti scattare davanti a tutti non è poi così fondamentale in ottica risultato finale, cionondimeno è sempre meglio evitare di dover rincorrere, soprattutto se si dispone di una vettura con meno cavalleria rispetto ad altre… Le sette pole position messe in palio nelsono state ottenute da quattro piloti diversi. Due di esse sono finite nelle mani di Lewis Hamilton (Imola, Barcellona), altrettante sono state ...

Advertising

infoitsport : LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: orario qualifiche TV8. Hamilton: 'Red Bull in vantaggio' - infoitsport : DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: Ferrari dai due volti. Orario qualifiche TV8 e risultati prove libere - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: risultati e orario qualifiche TV8. Ferrari b... - QuotidianoMotor : Orari F1 Austria Stiria 2021 per vedere la gara in diretta su Sky, Now e differita TV8 - motoblog : Orari F1 Austria Stiria 2021 per vedere la gara in diretta su Sky, Now e differita TV8 -