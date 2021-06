Europei | Germania; Mueller | torno in tempo per Inghilterra

(Di sabato 26 giugno 2021) Thomasha recuperato e ci sarà contro l'. L'attaccante del Bayern non soffre più del problema al ginocchio che lo ha fermato per l'ultima partita del girone, contro l'Ungheria, e si ...

Thomas Mueller ha recuperato e ci sarà contro l'Inghilterra. L'attaccante del Bayern non soffre più del problema al ginocchio che lo ha fermato per l'ultima partita del girone, contro l'Ungheria, e si ......gli sloveni il torneo FIVB rimane tra i primi obbiettivi della stagione estiva (a parte gli)... questi maturati però contro Serbia,e Brasile. Davvero un ottimo biglietto da visita per ...Le probabili formazioni di Inghilterra-Germania, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di scena al Wembley Stadium di Londra ...In Austria e Croazia sufficiente la prima dose per poter entrare senza restrizioni. L’Olanda accetta solo test molecolari ...