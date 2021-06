Epidemiologo La Vecchia | Impatto quando Delta sarà a 20%-25%

(Di sabato 26 giugno 2021) Vedremo un appiattimento della curva “e una possibile ripresa del numero dei contagila discesa della variante Alfa, la ex “inglese”, adesso predominante in Italia, verrà contrastata dalla risalita dellaquest’ultima arriverà al 20-25%, ciun. Non lo osserviamo ancora perché, forse, siamo sotto quella soglia e perché comunque i numeri assoluti sono bassi, c’è poco virus in giro”. Lo dice in un’intervista a La Repubblica Carlo Lae ordinario all’Università di Milano. È possibile che nelle prossime settimane, come ...

Carlo Lae ordinario all'Università di Milano: "Le dosi dei ragazzi diamole ai 60enni" I casi di variante Delta in Italia intorno al 16,8% secondo l'Istituto superiore di sanità, ma i ...I casi di variante Delta in Italia intorno al 16,8% secondo l'Istituto superiore di sanità, ma i contagi in Italia continuano a scendere. Tuttavia, secondo Carlo Lae ordinario all'Università di Milano 'vedremo una possibile ripresa del numero dei casi quando la discesa della variante Alfa, la ex 'inglese', adesso predominante in Italia, ...Vedremo un appiattimento della curva “e una possibile ripresa del numero dei contagi quando la discesa della variante Alfa, la ex “inglese”, adesso predominante in Italia, verrà contrastata dalla risa ...I casi di variante Delta in Italia oggi sono pari al 16,8% del totale, rispetto a una prevalenza della cosiddetta variante inglese (Alfa), e i contagi continuano a scendere. Secondo l’epidemiologo Car ...