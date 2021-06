“Così ho speso i soldi vinti”. Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera, l’aveva promesso: ora svela i dettagli (Di sabato 26 giugno 2021) Nicolò Scalfi è uno dei campioni di Caduta Libera, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. In questi giorni stiamo rivedendo in TV la sua magnifica scalata nel programma: questo ragazzo di 23 anni ha conquistato tutti con la sua bravura e ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza televisiva. Le sue vincite più alte sono state quella del 1° luglio 2018, quando è riuscito a portarsi a casa 131 mila euro, poi quella del 4 giugno 2019 con 100 mila euro di montepremi in tasca. Lo studente di Design al Politecnico di Milano è rimasto in carica dal 24 ottobre 2018 al 6 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021)è uno dei campioni di, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. In questi giorni stiamo rivedendo in TV la sua magnifica scalata nel programma: questo ragazzo di 23 anni ha conquistato tutti con la sua bravura e ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato della sua esperienza televisiva. Le sue vincite più alte sono state quella del 1° luglio 2018, quando è riuscito a portarsi a casa 131 mila euro, poi quella del 4 giugno 2019 con 100 mila euro di montepremi in tasca. Lo studente di Design al Politecnico di Milano è rimasto in carica dal 24 ottobre 2018 al 6 ...

