Charlene di Monaco resta in Sudafrica, sta ancora male (Di sabato 26 giugno 2021) La principessa Charlene di Monaco continua a stare male, non torna al Principato, non festeggerà il decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto. Proseguono i problemi di salute per Charlene Wittstock che resta in Sudafrica, costretta a prolungare il suo soggiorno. Nelle scorse settimane si è sottoposta a un intervento chirurgico, un’operazione che non poteva evitare ed è la casa reale a confermare la notizia. Con una nota inviata al People si apprende di una “decisione difficile” necessaria per “affrontare le complicazioni di una precedente operazione”. Un intervento che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 giugno 2021) La principessadicontinua a stare, non torna al Principato, non festeggerà il decimo anniversario di matrimonio con il principe Alberto. Proseguono i problemi di salute perWittstock chein, costretta a prolungare il suo soggiorno. Nelle scorse settimane si è sottoposta a un intervento chirurgico, un’operazione che non poteva evitare ed è la casa reale a confermare la notizia. Con una nota inviata al People si apprende di una “decisione difficile” necessaria per “affrontare le complicazioni di una precedente operazione”. Un intervento che ...

