Calciomercato – Fiorentina su Sensi: trattativa non semplice, ma l’Inter non direbbe no (Di sabato 26 giugno 2021) Stefano Sensi nel mirino della Fiorentina Nonostante una serie di infortuni che ne ha compromesso, di fatto, la sua presenza in campo con la maglia dell’Inter, Stefano Sensi è finito tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina che, nonostante il divorzio-lampo con Gattuso, continua a monitorare la situazione del centrocampista. “La Fiorentina si è infilata ben conoscendo tutte le difficoltà del caso e però consapevole di avere delle carte da giocare per convincere l’Inter e il diretto interessato che la destinazione Firenze è valida per molti motivi. Sogno è, e ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Stefanonel mirino dellaNonostante una serie di infortuni che ne ha compromesso, di fatto, la sua presenza in campo con la maglia del, Stefanoè finito tra gli obiettivi di mercato dellache, nonostante il divorzio-lampo con Gattuso, continua a monitorare la situazione del centrocampista. “Lasi è infilata ben conoscendo tutte le difficoltà del caso e però consapevole di avere delle carte da giocare per convinceree il diretto interessato che la destinazione Firenze è valida per molti motivi. Sogno è, e ...

