Britney si scusa coi fans | ' La mia vita non è una fiaba | ma un inferno'

infoitcultura : Britney Spears, dopo le accuse shock si scusa sui social: 'Quello era un inferno' - Ary1797 : RT @OptiMagazine: La verità di #BritneySpears sul padre: 'Ho passato un inferno' e si scusa con i fan #BritneySpeaks. #FreeBritney https… - ANSA_Lifestyle : #BritneySpears torna a usare il suo profilo Instagram per rivolgersi ai suoi fan e scusarsi con loro: 'Mi pento di… - OptiMagazine : La verità di #BritneySpears sul padre: 'Ho passato un inferno' e si scusa con i fan #BritneySpeaks. #FreeBritney - lillydessi : Britney Spears si scusa con i fan: 'descrivevo una fiaba ma il mio era inferno' - People - -

Le parole diSpears sul padre Jamie Spears sono le protagoniste degli articoli che in tutto il mondo vengono scritti su di lei in questi giorni. La Spears ha raccontato di aver passato un periodo infernale,...Il casoapre dunque nuovi ed incerti interrogativi legali e la strada da fare per la cantante adesso sembra tutta in salita. ad_dynAll'indomani del clamoroso 'j'accuse' in tribunale, Britney Spears si e' scusata con i fan per aver presentato finora come rose e fiori la sua vita sotto il giogo del 'padre-padrone' Jamie Spears: 'Er ...A qualche giorno da una storica udienza, Britney Spears è tornata sulle sue dichiarazioni per dire al mondo che negli ultimi due anni non è stata affatto “fun & happy” ...