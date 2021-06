Belgio | Chadli non parte per Siviglia Non ci sarà contro il Portogallo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 giugno 2021) Attraverso i suoi canali ufficiali ilha comunicato che il suo giocatore Nacernon è partito con i propri compagni per, dove domani cila sfidail. La federazione non ha specificato l’entità del suo infortunio, ma ha detto solo che il centrocampista non è al meglio non avendo potuto allenarsi nelle ultime ore. Certa la sua assenzail, da vedere in caso di passaggio se ciai quarti in una possibile sfidal’Italia. UPDATE: ...