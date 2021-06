Aumentano i prezzi di luce e gas, stangata sulle bollette in arrivo (Di sabato 26 giugno 2021) bollette più salate in vista. I prezzi dell’energia si impennano, complice anche la ripresa dei consumi e delle fabbriche nella ripartenza dalla crisi del Covid, e arriva puntuale la stangata sui consumatori. Dal primo luglio, infatti, in base alle dinamiche dei prezzi a livello internazionale, per le bollette di luce e gas si prevedono rincari a due cifre, che si tradurranno in una maggior spesa per famiglia tipo di oltre 280 euro annui.I dati ufficiali arriveranno nei prossimi giorni con il consueto aggiornamento trimestrale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021)più salate in vista. Idell’energia si impennano, complice anche la ripresa dei consumi e delle fabbriche nella ripartenza dalla crisi del Covid, e arriva puntuale lasui consumatori. Dal primo luglio, infatti, in base alle dinamiche deia livello internazionale, per ledie gas si prevedono rincari a due cifre, che si tradurranno in una maggior spesa per famiglia tipo di oltre 280 euro annui.I dati ufficiali arriveranno nei prossimi giorni con il consueto aggiornamento trimestrale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ...

