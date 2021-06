Variante Delta, il vaccino funziona? Ema: "Sì, ma con la seconda dose" (Di venerdì 25 giugno 2021) Covid, la Variante Delta dilaga in tutta Europa. Ma i vaccini funzionano? Sì, "ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose ", ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 giugno 2021) Covid, ladilaga in tutta Europa. Ma i vaccinino? Sì, "ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la", ha detto la direttrice esecutiva dell'Ema Emer Cooke, ...

Advertising

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - Beatric04906159 : RT @valy_s: #COVID19 In uno dei Paesi più “blindati”al mondo, l’ #Australia,che ha adottato la strategia #ZeroCovid non permettendo ingres… - olgalamp17 : Alla variante Delta piace questo elemento -