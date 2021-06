Ufficiale | Danzi dal Verona al Cittadella

(Di venerdì 25 giugno 2021) Andrealascia l’Hellas. A comunicarlo lo stesso club scaligero, con una nota apparsa sul sito. Ecco il testo integrale. HellasFC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad A.S.il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea. Il 22enne centrocampista di San Martino Buon Albergo è arrivato in Prima Squadra dopo aver fatto tutta la trafila (o quasi) nel settore giovanile del Club gialloblù, con primo tesseramento nella stagione 2008/2009 e con primo contratto da professionista nella stagione 2017/2018. Per quando riguarda lo ...

Ad annunciare il trasferimento di, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile scaligero, è stato il club gialloblù con questo comunicato: " Hellas Verona FC comunica di aver ...
VERONA - Altro trasferimento per il centrocampista del Verona Andrea Danzi, stavolta a titolo definitivo. Dopo il rientro alla base dal prestito all'Ascoli, infatti, per il classe 1999 c'è una nuova a ...
VERONA - Il Verona saluta Andrea Danzi. Il centrocampista classe 1999, in prestito all'Ascoli la scorsa stagione, è stato ceduto al Cittadella a titolo definitivo. Ad annunciare il trasferimento di Da ...