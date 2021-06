Stellantis, i sindacati: "Raggiunto l'accordo per lo stabilimento di Melfi" (Di venerdì 25 giugno 2021) “Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la trattativa tra Stellantis e le organizzazioni sindacali che ha portato alla firma di un accordo importante per lo stabilimento” di Melfi. Lo annunciano i sindacati, spiegando che “dopo 36 ore ininterrotte di confronto” si è deciso che “dal 2024, a Melfi sarà allocata la produzione di 4 nuovi modelli completamente elettrificati ognuno di un brand diverso ed in più un’area di assemblaggio batterie elettriche; nel contempo a Melfi si continuerà con la produzione delle vetture attualmente in loco e non solo, anche l’evoluzione delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 giugno 2021) “Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la trattativa trae le organizzazioni sindacali che ha portato alla firma di unimportante per lo” di. Lo annunciano i, spiegando che “dopo 36 ore ininterrotte di confronto” si è deciso che “dal 2024, asarà allocata la produzione di 4 nuovi modelli completamente elettrificati ognuno di un brand diverso ed in più un’area di assemblaggio batterie elettriche; nel contempo asi continuerà con la produzione delle vetture attualmente in loco e non solo, anche l’evoluzione delle ...

Lavoro Torino vuole la Gigafactory di Stellantis in Italia Sindacati, politica e istituzioni in campo per portare a Torino l'eventuale gigafactory di Stellantis in Italia. Con il passare dei giorni, dopo la netta presa di posizione dei sindacati, Fim territoriale in testa, si moltiplicano gli appelli bipartisan dei parlamentari piemontesi per ...

