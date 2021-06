Saman Abbas, si scava vicino a una serra. Utilizzati cani svizzeri specializzati nel ritrovamento di resti umani (Di venerdì 25 giugno 2021) Da quasi due mesi non si hanno notizie di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara (Reggio Emilia), che la famiglia avrebbe condannato a morte perché non voleva sposarsi. La ragazza, secondo il racconto del fratello, sarebbe stata uccisa dallo zio ma nonostante tutti gli sforzi il suo cadavere non è stato trovato. Dopo i tentativi delle scorse settimane di trovare il corpo potrebbero essere state individuate della tracce. Sette cani della Human Remains Detection della Detection Dogs Ticino, insieme ai carabinieri di Reggio Emilia, hanno infatti individuato alcune zone particolari nelle aree vicine all’azienda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Da quasi due mesi non si hanno notizie di, la 18enne di origini pakistane residente a Novellara (Reggio Emilia), che la famiglia avrebbe condannato a morte perché non voleva sposarsi. La ragazza, secondo il racconto del fratello, sarebbe stata uccisa dallo zio ma nonostante tutti gli sforzi il suo cadavere non è stato trovato. Dopo i tentativi delle scorse settimane di trovare il corpo potrebbero essere state individuate della tracce. Settedella Human Remains Detection della Detection Dogs Ticino, insieme ai carabinieri di Reggio Emilia, hanno infatti individuato alcune zone particolari nelle aree vicine all’azienda ...

