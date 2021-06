Piazza Risorgimento, Corona: “Pasquariello per difendere Lumode scade nel ridicolo” (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Piano Periferie, la risposta dell’assessore Pasquariello è ridicola e conferma tutta la difficoltà dell’amministrazione Mastella per gli impegni assunti con la casertana Lumode”. E’ questo l’incipit della nota stampa con cui Gabriele Corona, per Altrabenevento, replica all’assessore Pasquariello sulla vicenda relativa alla proposta di intervento su Piazza Risorgimento e l’area del Terminal. Prosegue Corona: L’amministrazione Mastella, costretta a tentare una risposta alla conferenza stampa di Altrabenevento sui rilievi dell’ANAC al progetto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Piano Periferie, la risposta dell’assessoreè ridicola e conferma tutta la difficoltà dell’amministrazione Mastella per gli impegni assunti con la casertana”. E’ questo l’incipit della nota stampa con cui Gabriele, per Altrabenevento, replica all’assessoresulla vicenda relativa alla proposta di intervento sue l’area del Terminal. Prosegue: L’amministrazione Mastella, costretta a tentare una risposta alla conferenza stampa di Altrabenevento sui rilievi dell’ANAC al progetto ...

anteprima24 : ** Piazza Risorgimento, Corona: 'Pasquariello per difendere Lumode scade nel ridicolo' ** - Veronamobile : 25/06/2021 10:44: PIAZZA RISORGIMENTO ... - Incidente stradale , prestare attenzione - GeorgeLarnaca : RT @geocappiello: #26June #23Giugno 2021 “I giardini di Eleonora” (2016) Eleonora d’Arborea by Andrea Meli Piazza Risorgimento, San Gavin… - geocappiello : RT @geocappiello: #26June #23Giugno 2021 “I giardini di Eleonora” (2016) Eleonora d’Arborea by Andrea Meli Piazza Risorgimento, San Gavin… - MarcoTorini : RT @geocappiello: #26June #23Giugno 2021 “I giardini di Eleonora” (2016) Eleonora d’Arborea by Andrea Meli Piazza Risorgimento, San Gavin… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Risorgimento Traffico Roma del 25 - 06 - 2021 ore 11:30 ...Sud in città possibili disagi nella zona della Stazione Termini per una manifestazione in piazza ...a Porta Maggiore è attivo un servizio bus sostitutivo per la tratta Porta Maggiore Risorgimento ...

Traffico Roma del 25 - 06 - 2021 ore 10:00 ...difficoltà nella zona della Stazione Termini per una manifestazione in programma in piazza della ...servizio limitato a Porta Maggioreservizio bus sostitutivo per la tratta Porta Maggiore Risorgimento ...

Piazza Risorgimento, Corona: "Pasquariello per difendere Lumode scade nel ridicolo" anteprima24.it Bando Periferie, Corona (Altrabenevento) replica a Pasquariello “La replica – spiega – si può ridurre a due punti essenziali: l’ing. Salvatore Zotti in conferenza stampa ha spiegato dettagliatamente che il palazzo Lumode dovrebbe sorgere su terreno di riporto, con ...

Maxi progetto Piazza Risorgimento, l’assessore Pasquariello è sicuro: “Si farà” Sul progetto Lumode di piazza Risorgimento l’amministrazione replica alle accuse di Altrabenevento e del sindaco Pepe sul pubblico interesse e la quota di compartecipazione pubblico-privato. La confor ...

...Sud in città possibili disagi nella zona della Stazione Termini per una manifestazione in...a Porta Maggiore è attivo un servizio bus sostitutivo per la tratta Porta Maggiore......difficoltà nella zona della Stazione Termini per una manifestazione in programma indella ...servizio limitato a Porta Maggioreservizio bus sostitutivo per la tratta Porta Maggiore...“La replica – spiega – si può ridurre a due punti essenziali: l’ing. Salvatore Zotti in conferenza stampa ha spiegato dettagliatamente che il palazzo Lumode dovrebbe sorgere su terreno di riporto, con ...Sul progetto Lumode di piazza Risorgimento l’amministrazione replica alle accuse di Altrabenevento e del sindaco Pepe sul pubblico interesse e la quota di compartecipazione pubblico-privato. La confor ...