Nuoto | Settecolli 2021 Gabriele Detti | “La preparazione per Tokyo 2020 procede bene” VIDEO

(Di venerdì 25 giugno 2021) “Laper, stiamo lavorandoe facendo tanti km. Non mi preoccupa la gara di oggi, non mi aspettavo niente di eccezionale. Preferivo in questo periodo andare forte in allenamento piuttosto che avere un riscontro spettacolare in gara e avere poi brutte sensazioni. Continuiamo ad allenarci con questi ritmi e ci divertiremo più avanti quando conterà di più”. Cosìin esclusiva ai microfoni di Sportface.it dopo il quarto posto ottenuto nei 400 metri stile libero al Trofeodi ...

Federica Pellegrini nuota i 200 sl in 1'56"23 senza essere incalzata da avversarie pericolose e conclude il suo test di avvicinamento olimpico nella gara del cuore con una prestazione assai ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Federica Pellegrini si ritira dal/ "Alle Olimpiadi di Tokyo ci sarò, poi..." DIRETTA2021IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA ...“La preparazione per Tokyo procede bene, stiamo lavorando bene e facendo tanti km. Non mi preoccupa la gara di oggi, non mi aspettavo niente di eccezionale. Preferivo in questo periodo andare forte in ...Dopo Nicolò Martinenghi, anche Arianna Castiglioni stampa un tempo eccezionale che vale il record italiano nei 100 rana femminili ...