M5S, panico nei gruppi: "E' game over?" (Di venerdì 25 giugno 2021) "Ma quindi è davvero finita, si ritira?", "è game over?", "e ora che succede?". Nelle chat pentastellate è l'ora del panico. Il possibile passo indietro di Giuseppe Conte – ipotesi divenuta sempre più concreta dopo lo 'show' di Beppe Grillo alla Camera – rischia di creare un vero e proprio terremoto all'interno del Movimento 5 Stelle. Un M5S diviso, spaccato in due: da una parte i parlamentari rimasti fedeli al garante, dall'altra i 'contiani' pronti a seguire l'ex presidente del Consiglio qualora quest'ultimo dovesse dar vita a un suo nuovo partito. Già nei giorni scorsi, quando sulla stampa erano rimbalzate le indiscrezioni su una ...

