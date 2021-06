Lo stop ai licenziamenti: corsa finale per varare un decreto che mantenga il blocco nei settori in affanno (Di venerdì 25 giugno 2021) Mercoledì 30 giugno scade il divieto di licenziare, almeno per le grandi aziende ed il governo sta lavorando a un decreto per prolungare la cassa integrazione per settori come tessile, abbigliamento e ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 giugno 2021) Mercoledì 30 giugno scade il divieto di licenziare, almeno per le grandi aziende ed il governo sta lavorando a unper prolungare la cassa integrazione percome tessile, abbigliamento e ...

Advertising

fattoquotidiano : USCITA A SINISTRA IN QUATTRO MOSSE | Revisione della disciplina dei licenziamenti, salario minimo, stop al subappal… - Agenzia_Ansa : Il governo sta lavorando ad un decreto per spostare il termine per l'invio delle cartelle e per prolungare la cig C… - sole24ore : Stop licenziamenti selettivo e rinvio cartelle: arriva decreto da 3 miliardi - infoitinterno : Stop ai licenziamenti e alle cartelle, in arrivo un nuovo decreto. Ecco cosa prevede - glooit : Arriva nuovo decreto: stop a cartelle per altri due mesi e proroga blocco licenziamenti selettivo leggi su Gloo… -