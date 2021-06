Leonardo consegna elicottero HH-139B all’Aeronautica italiana (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Si è svolta oggi, presso lo stabilimento Leonardo di Vergiate (VA), la cerimonia di accettazione di un nuovo HH-139B, elicottero destinato all’Aeronautica Militare alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S.A. Alberto Rosso, dell’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, del Direttore Generale Lucio Valerio Cioffi e del Managing Director della Divisione Elicotteri Gian Piero Cutillo. Nella successiva visita allo stabilimento elicotteristico sono state illustrate capacità industriali, prodotti e tecnologie ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Si è svolta oggi, presso lo stabilimentodi Vergiate (VA), la cerimonia di accettazione di un nuovo HH-destinatoMilitare alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S.A. Alberto Rosso, dell’Amministratore Delegato di, Alessandro Profumo, del Direttore Generale Lucio Valerio Cioffi e del Managing Director della Divisione Elicotteri Gian Piero Cutillo. Nella successiva visita allo stabilimento elicotteristico sono state illustrate capacità industriali, prodotti e tecnologie ...

