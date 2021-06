Inter, l’azionariato popolare per il club: i vip che hanno aderito (Di venerdì 25 giugno 2021) L’iniziativa è stata lanciata da Carlo Cottarelli I tifosi nerazzurri accorrono a sostegno dell’Inter. Da qualche giorno Carlo Cottarelli ha lanciato l’iniziativa dell’azionariato popolare fondando Interspac. A “Corriere della sera”, ha così detto: “Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato popolare. Per rafforzare l’Inter con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco”. Il progetto vede tra i promotori anche Enrico Mentana: “Con ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 giugno 2021) L’iniziativa è stata lanciata da Carlo Cottarelli I tifosi nerazzurri accorrono a sostegno dell’. Da qualche giorno Carlo Cottarelli ha lanciato l’iniziativa delfondandospac. A “Corriere della sera”, ha così detto: “Vogliamo portare avanti un grande progetto di azionariato. Per rafforzare l’con capitali forniti da noi tifosi, integrati da risorse di investitori istituzionali, in un quadro economicamente sostenibile. Già avviene in altre società gloriose, come il Bayern di Monaco”. Il progetto vede tra i promotori anche Enrico Mentana: “Con ...

Advertising

CottarelliCPI : E' partita oggi l’iniziativa INTERSPAC per l’azionariato popolare e diffuso. Per l’Inter ma in realtà è un modello… - FBiasin : L'inutile sondaggio del martedì per capire che aria tira: a proposito dell'iniziativa di #Cottarelli, tu, tifoso d… - PaliilaP : RT @JulianRoss79: Sinceramente non capisco che fastidio vi dia l'iniziativa dell'azionariato popolare dei vip interisti. A me interessa il… - falbrav1 : RT @JulianRoss79: Sinceramente non capisco che fastidio vi dia l'iniziativa dell'azionariato popolare dei vip interisti. A me interessa il… - Onestidal2007 : @JPeppp Sbagliato... Questa è la lista dei nuovi 40, che faranno la coda alla Caritas, nel caso si realizzi l'azion… -