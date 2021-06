Incendio A1, camion brucia in galleria: lunghe code verso Firenze, tratto chiuso (Di venerdì 25 giugno 2021) Intorno alle 18.30, per un Incendio di un mezzo pesante all'interno di una galleria ancora nel territorio bolognese, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro , è stato chiuso, sulla Variante di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 giugno 2021) Intorno alle 18.30, per undi un mezzo pesante all'interno di unaancora nel territorio bolognese, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro , è stato, sulla Variante di ...

Advertising

qn_lanazione : +++ AGGIORNAMENTO+++ Incendio A1, camion brucia in galleria: lunghe code verso Firenze, tratto chiuso / VIDEO… - infoitinterno : Incendio A1, camion brucia in galleria: lunghe code verso Firenze - Nutizieri : A1, camion in fiamme in galleria: chiusa l'autostrada Bologna-Firenze - GrottaNews : A16, incidente stradale tra Candela e Grottaminarda: camion si ribalta e prende fuoco - FoggiaToday - GrottaNews : Terribile incidente vicino Candela: camion si ribalta e prende fuoco, almeno un chilometro di coda sulla A16 - Fogg… -