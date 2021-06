Giovanni Ciacci lascia la tv: “Questa è la mia ultima volta in video, addio” (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanni Ciacci, in occasione dell’ultima puntata di Ogni Mattina, ha annunciato il suo addio alla televisione ed ai social. “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 giugno 2021), in occasione dell’puntata di Ogni Mattina, ha annunciato il suoalla televisione ed ai social. “Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’che andrò in, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione. Te lo giuro, è la verità. Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto: è un inferno questo lavoro non lo ...

