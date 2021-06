Giovanni Ciacci Annuncia il Suo Addio alla TV: E’ Arrivato il Momento di Andare Via! (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanni Ciacci dice per sempre Addio alla tv! Lo stylist più amato del piccolo schermo, ha Annunciato nell’ultima puntata di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe, che non sarà più presente in televisione. Quanta verità c’è dietro questa affermazione? I followers dello stylist sono molto sospettosi… Ecco tutti i dettagli! È arrivata poche ore fa la conferma di una notizia che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori! Giovanni Ciacci ha Annunciato a sorpresa il suo Addio alla tv. L’occasione per farlo è stata l’ultima ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 25 giugno 2021)dice per sempretv! Lo stylist più amato del piccolo schermo, hato nell’ultima puntata di Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe, che non sarà più presente in televisione. Quanta verità c’è dietro questa affermazione? I followers dello stylist sono molto sospettosi… Ecco tutti i dettagli! È arrivata poche ore fa la conferma di una notizia che ha lasciato a bocca aperta i telespettatori!hato a sorpresa il suotv. L’occasione per farlo è stata l’ultima ...

