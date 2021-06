Formula 1 | torna il Gp di Turchia Sostituisce la gara a Singapore

(Di venerdì 25 giugno 2021) Cambia ancora il calendario 2021 di1 . Dopo essere stato cancellato qualche tempo fa, il Gran Premio diè stato reinserito in programma per prendere il posto di quello che si sarebbe ...

Cambia ancora il calendario 2021 di Formula 1. Dopo essere stato cancellato qualche tempo fa, il Gran Premio di Turchia è stato reinserito in programma per prendere il posto di quello che si sarebbe dovuto correre a Singapore. Milano, 25 giugno 2021 - Cambia ancora il calendario 2021 di Formula 1. Dopo essere stato cancellato qualche tempo fa, il Gran Premio di Turchia è stato reinserito in programma per prendere il posto d ...