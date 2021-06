Foda | “L’Italia è stata la più convincente fino ad ora Ma noi ci proveremo | sognare è lecito”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 giugno 2021) Conferenza stampa in casa Austria dove ha presentato la sfida controdi domani, il CT Franco. Queste le sue parole: “La squadra ha fatto qualcosa di spettacolare, ora vogliamo passare ai quarti. O almeno ci. Vorremmo andare a Monaco di Baviera, siamo molto fiduciosi. Ci siamo concentrati, siamo pronti”.Sul“Ha convinto dall’inizio, è forte anche in transizione. Dobbiamo stare attenti a non fare errori quando ripartiamo da dietro. Penso chesiala più: anche nella terza gara, dove ha cambiato, ha giocato bene. E’ ...