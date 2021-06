Europei | tedesco Brych arbitra Belgio - Portogallo

(Di venerdì 25 giugno 2021) IlFelixè l'arbitro scelto per dirigere, ottavo di finale di Euro 2020 in programma domenica 27 a Siviglia (ore 21). Sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Belgio-Portogallo, arbitra il tedesco Brych - napolimagazine : EUROPEI - Belgio-Portogallo, arbitra il tedesco Brych - apetrazzuolo : EUROPEI - Belgio-Portogallo, arbitra il tedesco Brych - carmedandrea : RT @lastoriadioggi: Tra il 1904 e il 1907 l’Impero tedesco si macchiò di quello che è stato definito il primo genocidio del Novecento. Dopo… - LupoTavecchio : RT @Iperbole_: Il gol più bello, però, l'ha messo ieri a segno Leon Goretzka, il calciatore tedesco che ha pareggiato i conti con l'Ungheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei tedesco

La Gazzetta dello Sport

IlFelix Brych è l'arbitro scelto per dirigere Belgio - Portogallo, ottavo di finale di Euro 2020 in programma domenica 27 a Siviglia (ore 21). Sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e ...... che non aveva punito la fascia con gli stessi colori indossata dalManuel Neuer , avesse ... Lo stesso Goretzka, prima dell'inizio degli, era stato il testimonial dell'iniziativa 'Niente ...Solo una settimana fa, Heidi Klum aveva sfiorato la censura di Instagram pubblicando una foto con la maglietta alzata per incoraggiare la Germania alle prese con gli Europei di calcio. La top model, ...Il tedesco Felix Brych è l'arbitro scelto per dirigere Belgio-Portogallo, ottavo di finale di Euro 2020 in programma domenica 27 a Siviglia (ore 21). Sarà assistito dai connazionali Mark Borsch e Stef ...