Advertising

zazoomblog : Denunciate 10 persone dai Carabinieri Forestali di Avellino - #Denunciate #persone #Carabinieri - __Dissacrante__ : Che vuoi che sia, quando San Siro e' diventata piazza di qualsiasi cosa, e la #ndrangheta regna incontrastata. Mafi… - Controcultura1 : Il Comando Provinciale Carabinieri di Bari ha istituito una “task force”, composta da militari dei reparti dipenden… - Tgyou24 : Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo… - infoitsalute : Imperia: furbetti del reddito di cittadinanza, 24 persone denunciate dalla Guardia di Finanza. 'Indebite percezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciate persone

TrevisoToday

Nell'operazione attiva su tutto il territorio nazionale sono state trovate 35 imprese irregolari, contestate sanzioni per 36.200 euro,per frode in commercio e inosservanza dei ...... Porta a Mare, piazza Dante, piazza delle Vettovaglie e nelle aree adiacenti note per la movida notturna, sono state identificate 75e fermati 13 veicoli, 4 lee una ...Controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino: denunciate 10 persone garantire sicurezza e rispetto della legalità.Identificate 70 le persone, 35 veicoli passati al setaccio. Nove le persone segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti ...