Bologna, in arrivo un colpo in attacco: accordo raggiunto per Van Hooijdonk (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Bologna comincia a rafforzarsi in vista della prossima stagione. L'opera di consolidamento parte dall'attacco: è infatti (quasi) ufficiale l'acquisto di Sydney van Hooijdonk, promettente centravanti olandese. Il calciatore classe 2000 si è svincolato recentemente dal NAC Breda. Seguito da diversi club di Serie A, alla fine l'ha spuntata il Bologna. Le visite mediche sono attese in settimana, poi firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblù per i prossimi 5 anni. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito web.

