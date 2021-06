Benevento, arriva la smentita: «Nessuna diffida sulla Salernitana» (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Benevento smentisce le notizie secondo le quali il club avrebbe inviato una diffida sul caso Salernitana alla FIGC: le ultime Il Benevento smentisce le notizie su una possibile diffida sul caso Salernitana. Il comunicato sui social. «Nessuna diffida del Benevento Calcio alla FIGC sul caso Salernitana Il Benevento Calcio, nella persona del presidente Oreste Vigorito, in merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore, precisa che alcuna diffida è stata inoltrata alla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Ilsmentisce le notizie secondo le quali il club avrebbe inviato unasul casoalla FIGC: le ultime Ilsmentisce le notizie su una possibilesul caso. Il comunicato sui social. «delCalcio alla FIGC sul casoIlCalcio, nella persona del presidente Oreste Vigorito, in merito alle notizie di stampa che stanno circolando in queste ore, precisa che alcunaè stata inoltrata alla ...

