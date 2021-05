Zingaretti | nel Lazio oggi arriviamo a 3 mln somministrazioni

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 maggio 2021) Roma – “arriveremo a 3 milioni di, di cui circa 1 milione con doppia dose. Un buon risultato per una regione che ha circa 5,7 milioni di abitanti e stiamo entrando in una fase dove il numero dei richiami comincia a essere importante”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, a margine della riapertura della palestra della legalità di Ostia. “Le quantità di vaccini in arrivo cominciano a essere sufficienti e viaggiamo sempre intorno alle 50milaquotidiane- ha aggiunto- Dainiziano le prenotazioni per fare i vaccini nelle farmacie, saranno 450 le strutture interessate. In questo modo si moltiplicheranno le opportunità di vaccinazione”.