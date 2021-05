Serie A 2020/2021, i top e i flop del campionato: la squadra dell’anno e le delusioni (Di lunedì 24 maggio 2021) Va in archivio la Serie A 2020/2021 ed è tempo di stilare i top e i flop di un campionato entusiasmante e ricco di sorprese. Andremo a considerare soltanto i giocatori e in particolar modo chi è sceso in campo con continuità, dandoci dunque la possibilità di una valutazione più completa. L’Inter ha vinto lo scudetto ed è chiaro come alcuni giocatori siano da inserire di diritto, ma anche altri talenti hanno dimostrato di poter star dentro ai migliori. Al contempo, alcuni giocatori hanno reso sotto la sufficienza e finiscono dritti dritti nella lista dei peggiori. TOP Donnarumma – Il miglior portiere della stagione, il secondo posto del Milan è anche merito suo. Sicurezza e personalità, ora fare di tutto per trattenerlo. Danilo – Terzino, centrocampista, centrale. Tutto un altro giocatore rispetto alla ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Va in archivio laed è tempo di stilare i top e idi unentusiasmante e ricco di sorprese. Andremo a considerare soltanto i giocatori e in particolar modo chi è sceso in campo con continuità, dandoci dunque la possibilità di una valutazione più completa. L’Inter ha vinto lo scudetto ed è chiaro come alcuni giocatori siano da inserire di diritto, ma anche altri talenti hanno dimostrato di poter star dentro ai migliori. Al contempo, alcuni giocatori hanno reso sotto la sufficienza e finiscono dritti dritti nella lista dei peggiori. TOP Donnarumma – Il miglior portiere della stagione, il secondo posto del Milan è anche merito suo. Sicurezza e personalità, ora fare di tutto per trattenerlo. Danilo – Terzino, centrocampista, centrale. Tutto un altro giocatore rispetto alla ...

