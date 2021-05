Red Dead Redemption 2 a 8K con Ray Tracing e settaggi ultra sfiora il fotorealismo (Di lunedì 24 maggio 2021) Red Dead Redemption 2 ha lasciato a bocca aperta i fan grazie al suo notevole comparto tecnico, ma gli utenti PC sono riusciti a fare ancora di più grazie all'uso di mod, come nel caso dell'utente YouTube Digital Dreams. Il canale ha deciso di mostrare Red Dead Redemption 2 come non lo abbiamo mai visto, grazie all'uso di mod Ray-Tracing gestite attraverso gli strumenti ReShade. Il video di Digital Dreams ci mostra Red Dead Redemption 2 su una introvabile NVIDIA GeForce RTX 3090 a 8K con Ray Tracing e settaggi ultra. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 24 maggio 2021) Red2 ha lasciato a bocca aperta i fan grazie al suo notevole comparto tecnico, ma gli utenti PC sono riusciti a fare ancora di più grazie all'uso di mod, come nel caso dell'utente YouTube Digital Dreams. Il canale ha deciso di mostrare Red2 come non lo abbiamo mai visto, grazie all'uso di mod Ray-gestite attraverso gli strumenti ReShade. Il video di Digital Dreams ci mostra Red2 su una introvabile NVIDIA GeForce RTX 3090 a 8K con Ray. Leggi altro...

