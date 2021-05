Juventus | Bonucci | “Erano tutti pronti a farci il funerale | non hanno fatto i conti con noi”

(Di lunedì 24 maggio 2021) “, stavano lì aspettando il momento finale per poter fare quello che piace di più. Ma non avevanocon l’orgoglio di questo gruppo, con le mentalità di questa squadra, con il motto di questa società. E’ vero, questa stagione è stata altalenante, grandi prestazioni e poi altre meno belle, punti persi per strada e che di solito non perdevamo. Alla fine della stagione però rimane quello che si ottiene. Sul campo”. Così Leonardosu Instagram commentando l’insperata qualificazione alla prossima Champions League conquistata ai danni del Napoli che ha pareggiato contro il Verona. Il centrale dellabacchetta chi aveva già dato per “morta” la squadra bianconera: “Due trofei vinti da Squadra. Un obiettivo centrato quando già ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bonucci

da rifondare (anche Chiellini e Bonucci invecchiano) e un centrocampo da migliorare in qualità e quantità, cercando di non dipendere più da Cristiano Ronaldo.