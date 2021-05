Il green pass non è una carta speciale | come ottenerlo

Advertising

borghi_claudio : Cari miei, evidentemente la posizione del Garante della Privacy contro i vari green pass deve aver dato fastidio a… - GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - massy_rossi : RT @borghi_claudio: E così dal primo giugno Israele buttera nel cesso il green pass e vedrete che anche questa volta avrò avuto ragione io… - Digital_Day : Il 'green pass' (o certificato verde) italiano è un passaggio intermedio prima dell'entrata in vigore del certifica… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

E' invece incentivata, indirettamente, la vaccinazione, attraverso il. "E' vero che sono previsti" anche "l'avvenuta guarigione e il tampone, ma se poi non ci si vaccina si rischia di ...Covid: Sileri,essenziale senza discriminazione Il'sara' essenziale per tante attivita' senza essere discriminatorio, perche' vale anche per il tampone. Gli esperimenti in ..."Un disincentivo per chi non si vaccina indirettamente già esiste: con il green pass, se non ti vaccini rischi che devi fare un tampone ogni 48 ore, perché andando avanti sarà essenziale per alcune at ...Per la prima volta tutta Italia in zona gialla Covid: ma cosa si può fare da oggi 24 maggio? Tutte le regole e le novità ...