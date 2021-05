Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (2) (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) - “Quanto emerso dal nostro Osservatorio - ha spiegato Paolo Ambrosini presidente di Ali-Confcommercio - ci rafforza nella convinzione che senza un'azione sistemica le librerie e la lettura non possono crescere nel paese. Per noi è fondamentale, quindi, confermare le misure adottate l'anno scorso ma anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere detraibili le spese per i libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche. Dobbiamo avere la consapevolezza che il mondo della cultura e della formazione, di cui le librerie sono parte integrante, possono essere una leva determinante per aiutare il Paese a superare la crisi socio-economica in atto e per questo riteniamo che sostenere le librerie, il libro e la lettura sia un investimento per il Paese tutto". Questi, in sintesi, i principali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) (Adnkronos) - “Quanto emerso dal nostro- ha spiegato Paolo Ambrosini presidente di Ali-Confcommercio - ci rafforza nella convinzione che senza un'azione sistemica lee la lettura non possono crescere nel paese. Per noi è fondamentale, quindi, confermare le misure adottate l'anno scorso ma anche avere finalmente la forza e il coraggio di rendere detraibili le spese per i libri al pari di quanto avviene ad esempio per le spese mediche. Dobbiamo avere la consapevolezza che il mondo della cultura e della formazione, di cui lesono parte integrante, possono essere una leva determinante per aiutare il Paese a superare la crisi socio-economica in atto e per questo riteniamo che sostenere le, il libro e la lettura sia un investimento per il Paese tutto". Questi, in sintesi, i principali ...

Advertising

TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (4)... - TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (3)... - TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020 (2)... - TV7Benevento : Editoria: Osservatorio Ali, librerie in ripresa, il 46,3% registra più clienti in ultimi 6 mesi 2020... - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: L’Osservatorio Stampa FCP mette in evidenza un forte calo per la carta stampata nel settore della pubblicità. Nel frattem… -