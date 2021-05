Bologna, Fenucci: “Mihajlovic resta, ha un contratto di due anni e non ci sono discussioni” (Di lunedì 24 maggio 2021) “Il futuro di Mihajlovic? Sinisa ha un rapporto particolare con noi, assieme abbiamo vissuto vicende non solo sportive ma anche umane che ci hanno legato alla persona oltre che all’allenatore. Ha un contratto di due anni, non c’è nessuna discussione”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, parlando del futuro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del club emiliano: “Può riflettere per 4-5 giorni ma già i primi di giugno abbiamo già appuntamenti per decidere come rafforzare la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) “Il futuro di? Sinisa ha un rapporto particolare con noi, assieme abbiamo vissuto vicende non solo sportive ma anche umane che ci hanno legato alla persona oltre che all’allenatore. Ha undi due, non c’è nessuna discussione”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Claudio, parlando del futuro di Sinisasulla panchina del club emiliano: “Può riflettere per 4-5 giorni ma già i primi di giugno abbiamo già appuntamenti per decidere come rafforzare la squadra”. SportFace.

Advertising

Nutizieri : Bologna, l'annuncio di Fenucci: 'Mihajlovic ha chiesto qualche giorno di riflessione' - sportface2016 : #Bologna, #Fenucci: '#Mihajlovic resta, ha un contratto di due anni e non ci sono discussioni' - bologna_sport : #Bologna verso il domani, parla Fenucci - sportli26181512 : Bologna, Fenucci: 'Siamo legati a Mihajlovic, non è in discussione' - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Bologna: #Fenucci, '#Mihajlovic? Vuol riflettere 4-5 giorni' Ad rossoblu: 'Dispiace per la brutta prestazione della squad… -