Alcune delle stelle dell’Universo sono scomparse (Di lunedì 24 maggio 2021) Fotocomposizione di uno scorcio del Sistema Solare.Le stelle mancanti potrebbero essere un fenomeno “nuovo”? Per millenni gli astronomi sono stati convinti dell’immutabilità degli oggetti celesti. Anche quando la scienza ha scoperto il contrario, i fenomeni maggiori sono sempre stati stimati in milioni di anni se non miliardi. Quando le stelle più grandi, molte volte più del Sole muoiono, diventano supernove. Queste sono visibili per mesi per migliaia di anni luce. A quanto pare succede anche il contrario, stelle che scompaiono completamente dai telescopi in decenni. Alla ricerca degli astri mancanti Il progetto VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) capitanato da Beatriz Villarroel del Nordic Institute for Theoretical Physics, in Svezia, si ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 24 maggio 2021) Fotocomposizione di uno scorcio del Sistema Solare.Lemancanti potrebbero essere un fenomeno “nuovo”? Per millenni gli astronomistati convinti dell’immutabilità degli oggetti celesti. Anche quando la scienza ha scoperto il contrario, i fenomeni maggiorisempre stati stimati in milioni di anni se non miliardi. Quando lepiù grandi, molte volte più del Sole muoiono, diventano supernove. Questevisibili per mesi per migliaia di anni luce. A quanto pare succede anche il contrario,che scompaiono completamente dai telescopi in decenni. Alla ricerca degli astri mancanti Il progetto VASCO (Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations) capitanato da Beatriz Villarroel del Nordic Institute for Theoretical Physics, in Svezia, si ...

Advertising

_Carabinieri_ : In occasione della Giornata Mondiale della #Biodiversità, l'Arma apre al pubblico alcune delle più belle Riserve na… - virginiaraggi : Un altro insediamento abusivo è stato scoperto e sgomberato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capita… - CarloCalenda : Ennio Cascetta è uno dei professori/tecnici su trasporti più considerato in Europa. Da Assessore della Regione Camp… - rgm_magi : @DiegoFusaro Informazione di servizio per fuffari: da quando l'uomo esiste, il mondo è sempre stato in un'era di pa… - EmMicucci : #Varianteindiana è presente nel #Lazio ed in Italia, oltre che nel resto Europa E' #variante che sta correndo più d… -