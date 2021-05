Ziliani accende le speranze del Napoli | ” Attenzione | il quinto posto potrebbe diventare quarto”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 maggio 2021) Il pareggio con il Verona è costato alla qualificazione in Champions. Ridono a Torino , dove la Juve immeritatamente si piazza lagrazie alla pessima prestazione dele soprattutto alle molte sviste arbitrali, che hanno generato una serie lunghissima di polemiche. Adre ledei tifosi del, ci ha pensato Paolo. Il giornalista del fatto quotidiano su Twitter annuncia un retroscena clamoroso: “I primi tre posti in classifica non meritano particolari commenti: sono strameritati. Ilregalato alla Juventus dall’AJA indigna qualunque sportivo e getta nella disperazione il, che lo meritava. Non è detto che non glielo restituiscano. Aspettare per ...