Advertising

Luca_Zunino : Evans vince il Rally del Portogallo Al secondo posto Sordo e al terzo Ogier. #Rally #RallydePortugal… - autosprint : #WRC, #Evans vince il Rally del Portogallo ?? - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC, Rally Portogallo, PS16: super avvio di Evans) è stato pubblicato su Motormaniaci… - DanieleRaponi : #RallydePortugal #rally 1 ???? #Evans #Toyota vince il #rally di #Portogallo ?? ???? #Ogier 1º Mondiale piloti #WRC… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Elfyn Evans conquista il #RallydePortugal Ogier, con il terzo posto, si conferma al primo posto del campionato piloti #WR… -

Ultime Notizie dalla rete : WRC Evans

Questa la classifica finale del Rally del Portogallo 1° Elfyn- Scott Martin (Toyota Yaris) GB - GB in 3.38'26'2 2° Dani Sordo - Borja Rozada (Hyundai i20) E - E a 28'3 3° Sébastien ...Elfynha vinto il Rally del Portogallo, quarta prova del Mondiale. Il pilota gallese della Toyota Yaris ha approfittato del ritiro, per una sospensione rotta, di Ott Tänak (Hyundai i20) per ...Elfyn Evans conquista la prima gioia del 2021 in occasione del Rally del Portogallo, quarto atto del Mondiale 2021. Il britannico, al comando al termine della seconda giornata in seguito ai problemi d ...Sui 49,47 km cronometrati della tappa finale del 54° Rally del Portogallo non ci sono stati stavolta colpi di scena. Il leader della corsa Evans (Toyota) nel primo crono di Felgueiras allungava subito ...