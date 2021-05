UFC Fight Night 188 – Rob Font è fenomenale! (Di domenica 23 maggio 2021) UFC Fight Night 188 – Al di là degli incontri, l’annuncio della serata è il ritiro ufficiale di Paul “The Irish Dragon” Felder dalle MMA, effettuato proprio in diretta dalla sua postazione di commento bordo gabbia. Ormai commentatore quasi fisso del team ESPN, Felder lascia la UFC per mancanza di stimoli. Consapevole di aver avuto una carriera senza oro, ma estremamente rispettabile, combattendo i migliori pesi leggeri con rispetto e grande onore. Tornando alla nottata di combattimenti, nel main event Rob Font riesce con una prova eccellente a dominare Cody Garbrandt vincendo per decisione unanime. Nel co main event straordinaria la prova di Carla Esparza che schiaccia Yan Xiaonan con un TKO al secondo round. This combination from @RobSFont is an absolute work of art! #UFCVegas27 pic.twitter.com/aUKlheVBm8— ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) UFC188 – Al di là degli incontri, l’annuncio della serata è il ritiro ufficiale di Paul “The Irish Dragon” Felder dalle MMA, effettuato proprio in diretta dalla sua postazione di commento bordo gabbia. Ormai commentatore quasi fisso del team ESPN, Felder lascia la UFC per mancanza di stimoli. Consapevole di aver avuto una carriera senza oro, ma estremamente rispettabile, combattendo i migliori pesi leggeri con rispetto e grande onore. Tornando alla nottata di combattimenti, nel main event Robriesce con una prova eccellente a dominare Cody Garbrandt vincendo per decisione unanime. Nel co main event straordinaria la prova di Carla Esparza che schiaccia Yan Xiaonan con un TKO al secondo round. This combination from @RobSis an absolute work of art! #UFCVegas27 pic.twitter.com/aUKlheVBm8— ...

