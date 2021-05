Tragedia sul Mottarone | si stacca cabina da funivia | 4 morti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 maggio 2021)sul, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si èta ed è precipitata unadella. A quanto si apprende, al momento ci sarebbero 4 vittime confermate e non si esclude che nell’incidente siano coinvolti anche bambini. Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul posto, inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra. A quanto apprende l’Adnkronos, inoltre, ladellasarebbe caduta in mezzo a un bosco dove in questo momento sono impegnate le squadre di soccorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.