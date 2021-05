Traffico Roma del 23-05-2021 ore 10:30 (Di domenica 23 maggio 2021) Luceverde Roma da Simone cercherà Bentrovati acquisto aggiornamento sulla via Appia Nuova incidente all’altezza di via delle Capannelle rallentamenti al Prenestino incidente sulla Viale della Serenissima qui disagi e rallentamenti iniziata alle 10 la pedonalizzazione di via e strade del centro per l’iniziativa via libera iniziativa che prevede isole pedonali nelle giornate della domenica chiusa al Traffico per auto e moto e i possibili limitazioni nella trasporto pubblico con deviazioni e cambi di percorso e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021) Luceverdeda Simone cercherà Bentrovati acquisto aggiornamento sulla via Appia Nuova incidente all’altezza di via delle Capannelle rallentamenti al Prenestino incidente sulla Viale della Serenissima qui disagi e rallentamenti iniziata alle 10 la pedonalizzazione di via e strade del centro per l’iniziativa via libera iniziativa che prevede isole pedonali nelle giornate della domenica chiusa alper auto e moto e i possibili limitazioni nella trasporto pubblico con deviazioni e cambi di percorso e per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

fattoquotidiano : L’ex premier è indagato per finanziamento illecito, a Roma il padre per traffico di influenze [di Tommaso Rodano] - augustociardi75 : @RadioSavana La libertà si otterrà quando non ci saranno più cantieri nelle strade x lavori che non finiscono mai e… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-05-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-05-2021 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -