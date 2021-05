Strage di Capaci, 29 anni fa la tragica uccisione di Giovanni Falcone (Di domenica 23 maggio 2021) Strage di Capaci, 29 anni fa la tragica uccisione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Era il 23 maggio del 1992, era un normale sabato pomeriggio, ma in breve tempo si è trasformato in un giorno di tragedia e di commemorazione. Giovanni Falcone, allora direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia, era in macchina con la moglie, Francesca Morvillo, e accompagnati dagli uomini della scorta avevano da poco lasciato l’aeroporto di Punta Raisi per far rientro a casa. Ma alle 17.58, mentre percorrevano un tratto di autostrada Trapani-Palermo, nei pressi di Capaci, si verificò quella terribile ... Leggi su 361magazine (Di domenica 23 maggio 2021)di, 29fa ladel giudice Giov, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Era il 23 maggio del 1992, era un normale sabato pomeriggio, ma in breve tempo si è trasformato in un giorno di tragedia e di commemorazione. Giov, allora direttore degli Affari penali del ministero di Grazia e Giustizia e candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia, era in macchina con la moglie, Francesca Morvillo, e accompagnati dagli uomini della scorta avevano da poco lasciato l’aeroporto di Punta Raisi per far rientro a casa. Ma alle 17.58, mentre percorrevano un tratto di autostrada Trapani-Palermo, nei pressi di, si verificò quella terribile ...

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - SkyTG24 : Mancano pochi minuti alle 18 del 23 maggio 1992 quando, sull'autostrada che collega l'aeroporto di Punta Raisi a Pa… - fatina909 : RT @massimo4951: STRAGE DI CAPACI 23/05//1992 IN MEMORIA. Giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro… - GrazianiAngela : Ricordare #Falcone e la strage di #Capaci è onorare la memoria di chi ha pagato con la vita la ricerca della Giusti… -