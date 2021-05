Sallusti: «È a sinistra che devono scusarsi per il loro passato comunista. Hanno amnesie enormi» (Di domenica 23 maggio 2021) «Io sono Giorgia, l’autobiografia edita da Rizzoli di Giorgia Meloni, è appena uscita e già è in testa alle classifiche di vendita. Tanto per cambiare, il successo di pubblico non coincide con quello di critica». Lo scrive Alessandro Sallusti in un editoriale su Libero dal titolo Il peccato comunista. Non tocca alla Meloni ma Veltroni & C scusarsi per il passato. «Sui giornali – scrive Sallusti – si parla del libro per stroncarlo a prescindere: c’è la spocchia del critico letterario che scambia una biografia per un romanzo, cosa che non è, e c’è chi l’ha spulciato a caccia di anomalie nel racconto, manco fossimo in tribunale». Sallusti: «Il solito vizio della sinistra radical chic» Sallusti aggiunge: «E poi c’è chi – come ha fatto anche ieri Gad ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 maggio 2021) «Io sono Giorgia, l’autobiografia edita da Rizzoli di Giorgia Meloni, è appena uscita e già è in testa alle classifiche di vendita. Tanto per cambiare, il successo di pubblico non coincide con quello di critica». Lo scrive Alessandroin un editoriale su Libero dal titolo Il peccato. Non tocca alla Meloni ma Veltroni & Cper il. «Sui giornali – scrive– si parla del libro per stroncarlo a prescindere: c’è la spocchia del critico letterario che scambia una biografia per un romanzo, cosa che non è, e c’è chi l’ha spulciato a caccia di anomalie nel racconto, manco fossimo in tribunale».: «Il solito vizio dellaradical chic»aggiunge: «E poi c’è chi – come ha fatto anche ieri Gad ...

