Recovery | la scommessa di Roma | perché il Next Generation Eu rilancerà la Capitale

(Di domenica 23 maggio 2021)a un punto di svolta. Lad’Italia ha molto da guadagnare dai fondi deleuropeo. Non solo in termini di finanziamenti ma soprattutto in termini di visione. IlEu può realmente costituire una novità senza precedenti e favorire uno sviluppo mai visto prima. A scommettere sulla, riporta online l’Ansa, è Massimo Livi, head of transactional business della società internazionale del settore immobiliare Jll che sta intercettando anche il crescente e inedito interesse di investitori stranieri. Rigenerazione urbana Il nodo vero per laè se saprà cogliere le opportunità delplan e svilupperà i suoi punti di forza che già esistono. Vale a dire la forte presenza di università, le filiere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery scommessa

Adnkronos

... (Pnrr) oPlan che, nel rispetto dei paletti condivisi dai 27 Stati membri dell'Unione ... Ma è unache il Paese non può ......registrato negli ultimi tempi in Italia non è legato unicamente agli adempimenti per il... evitare i protagonismi di certi magistrati' Dopo aver citato un'altra grandelegata alla ...Per due terzi sono finanziamenti europei, tra fondi strutturali e Recovery Plan. Il resto sono risorse nazionali. Necessari un cambio di passo delle classi dirigenti e il coinvolgimento attivo dei cit ...A frenare il Recovery plan saranno tutti quelli che temono di perdere il potere di dire "no". La resistenza che Mario Draghi non si aspettava parla a voce bassa.